По мнению Счетной палаты, необходимо установить предельный объем средств, которые правительство сможет направлять в капитал «ВЭБ.РФ». Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, передает ТАСС.

«У нас более принципиальное замечание к законопроекту об изменении Бюджетного кодекса. В действующем варианте законопроекта предусматривается, что правительство само своим нормативным актом (определяет) величину утвержденного капитала, в то время как она не предусмотрена в бюджете, но обязательства бюджета по этому капиталу возникнут в случае, если соответствующая достаточность капитала банка будет уменьшаться», — заявил Кудрин.

По его словам, по этой причине СП считает, что необходимо прописать законодательно предельный объем таких обязательств, которые могут возникнуть.

«Вопрос — на какую сумму правительство сможет объявить такой капитал, который, по сути, будет исполняться поверх всех других расходов», — отметил он.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, касающихся изменений в деятельности Внешэкономбанка, в частности его переименования из государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ».

Устанавливается, что ВЭБ выступает получателем господдержки в формах, предусмотренных законодательством, — соответствующие поправки вносятся в Бюджетный кодекс. Правительство будет своим актом определять размер сформированного уставного капитала «ВЭБ.РФ», а также размер уставного капитала «ВЭБ.РФ», подлежащего формированию за счет последующего внесения дополнительных имущественных взносов РФ (утвержденный размер уставного капитала). В Бюджетном кодексе будет установлен предельный срок размещения средств федерального бюджета на депозитах госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» — не более пяти лет.



ТАСС также сообщает, что два комитета Госдумы — по бюджету и налогам и по финансовому рынку — рекомендовали нижней палате парламента принять в первом чтении пакет законопроектов, касающихся изменений в деятельности ВЭБа, в частности его переименования. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроекты на заседании 13 ноября.

