Сбербанк запускает акцию в честь своего 177-летия под девизом «Зеленый день — самый выгодный день в году!». «Зеленый день» стартует 11 ноября и продлится для корпоративных клиентов до 17 ноября.

Юридическим клиентам Сбербанк предлагает промо-депозит со ставкой на 17,7% выше действующих публичных ставок и заказ бизнес-карты с кешбэком 17,7%, говорится в сообщении банка.

Также 12 ноября с 00:00 по 23:59 платежи от физических лиц юридическим лицам, сделанные в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», будут проводиться без комиссии.

В рамках акции компания «Эвотор» предложит ряд терминалов по цене в 2 раза ниже обычной стоимости. Специальная цена будет действительна для 177 терминалов.

«Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: 177 грузовых автомобилей (Камаз / МАЗ) по сниженной на 7,7% стоимости от розничной цены и 177 легковых автомобилей (LADA / KIA) со сниженной на 1,77 п.п. ставкой по лизингу.

«Деловая среда» предоставит образовательный курс «120 секунд» для предпринимателей по сниженной стоимости: 1770 рублей вместо 4900 рублей.

Со всеми предложениями можно будет ознакомиться онлайн, на сайте www.sberbank.ru/177.