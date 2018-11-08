Параметры сделки согласованы в рамках валютного коридора в долларах, но все разрешения на сделку Сбербанк получить не успеет.
Сбербанк до конца 2018 года, возможно, не успеет получить все необходимые регуляторные разрешения на продажу Denizbank. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.
«Все разрешения в этом году мы получить не успеем, скорее всего, это перенесется на первый квартал 2019 года», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
«Параметры сделки согласованы в рамках валютного коридора в долларах, никаких триггеров, которые могли бы повлиять на стоимость сделки, не случилось. Договор носит обязывающий характер. Мы вместе с нашим партнером занимаемся получением регуляторных разрешений, часть из них уже получили, часть — в процессе. Кроме того, экономическая ситуация в Турции стабилизировалась. В этой связи, думаю, аппетит покупателя двигаться дальше и закрывать сделку сохраняется», — прокомментировал представитель Сбербанка.
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