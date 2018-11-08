Сбербанк до конца 2018 года, возможно, не успеет получить все необходимые регуляторные разрешения на продажу Denizbank. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

«Все разрешения в этом году мы получить не успеем, скорее всего, это перенесется на первый квартал 2019 года», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

«Параметры сделки согласованы в рамках валютного коридора в долларах, никаких триггеров, которые могли бы повлиять на стоимость сделки, не случилось. Договор носит обязывающий характер. Мы вместе с нашим партнером занимаемся получением регуляторных разрешений, часть из них уже получили, часть — в процессе. Кроме того, экономическая ситуация в Турции стабилизировалась. В этой связи, думаю, аппетит покупателя двигаться дальше и закрывать сделку сохраняется», — прокомментировал представитель Сбербанка.