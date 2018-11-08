С начала следующего года порог беспошлинного ввоза наземным транспортом товаров для личного пользования на территорию стран Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России) будет снижен до 500 евро, сообщает РБК . Общий вес таких товаров не должен будет превышать 25 кг, следует из решения совета Евразийской экономической комиссии. Документ опубликован на правовом портале ЕАЭС, все пять членов совета это решение одобрили 1 ноября. Со стороны России его подписал первый заместитель председателя правительства, глава Минфина Антон Силуанов.

Для России этот порог будет снижен в три раза. Сейчас, согласно действующему законодательству, без оплаты таможенных пошлин наземным транспортом в страну можно провезти предметы общей стоимостью до 1,5 тыс. евро. Воздушным транспортом при этом беспошлинно разрешается ввозить в Россию товар на 10 тыс. евро максимум. Суммарный вес этих предметов в обоих случаях не должен превышать 50 кг. В случае превышения указанных норм владельцу товара сегодня придется заплатить пошлину в 30% от его стоимости (не меньше 4 евро за каждый лишний килограмм).

О планах ЕАЭС снизить стоимость товаров, которые можно будет ввозить на территорию стран — членов союза для личного пользования, до 500 евро известно с мая прошлого года. Однако тогда в Евразийской экономической комиссии предполагали, что подобные изменения будут происходить постепенно вплоть до 2021 года. В 2017 и 2018 годах правила беспошлинного ввоза, согласно планам ЕЭК, должны были остаться прежними, в 2019 году порог предполагалось снизить до 1 тыс. евро, в 2020-м — до 750 евро. На уровне 500 евро он должен был установиться с начала 2021 года.

К этому же времени, согласно документам экономической комиссии, должен был снизиться максимальный вес товаров, которые можно ввозить без пошлины (его, как и решили в ЕАЭС, планировалось сократить с нынешних 50 до 25 кг в 2021 году).



Помимо этого в объединении уже не первый год обсуждают снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок. В феврале это решение наконец было согласовано. По нему до конца 2018 года порогом беспошлинной торговли для товаров, ввезенных на территорию стран — членов Евразийского экономического союза в рамках интернет-торговли, станет 1 тыс. евро. С 1 января 2019 года этот порог снизится до 500 евро, а с 1 января 2020-го будет составлять 200 евро. Однако подобная последовательность не в полной мере устроила российский Минфин. Снизить порог беспошлинной интернет-торговли до 500 евро уже с 1 июля ведомство предлагало в апреле.