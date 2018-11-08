Сейчас без оплаты таможенных пошлин наземным транспортом в страну можно провезти предметы общей стоимостью до 1,5 тыс. евро.
С начала следующего года порог беспошлинного ввоза наземным транспортом товаров для личного пользования на территорию стран Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России) будет снижен до 500 евро, сообщает РБК. Общий вес таких товаров не должен будет превышать 25 кг, следует из решения совета Евразийской экономической комиссии. Документ опубликован на правовом портале ЕАЭС, все пять членов совета это решение одобрили 1 ноября. Со стороны России его подписал первый заместитель председателя правительства, глава Минфина Антон Силуанов.
Для России этот порог будет снижен в три раза. Сейчас, согласно действующему законодательству, без оплаты таможенных пошлин наземным транспортом в страну можно провезти предметы общей стоимостью до 1,5 тыс. евро. Воздушным транспортом при этом беспошлинно разрешается ввозить в Россию товар на 10 тыс. евро максимум. Суммарный вес этих предметов в обоих случаях не должен превышать 50 кг. В случае превышения указанных норм владельцу товара сегодня придется заплатить пошлину в 30% от его стоимости (не меньше 4 евро за каждый лишний килограмм).
О планах ЕАЭС снизить стоимость товаров, которые можно будет ввозить на территорию стран — членов союза для личного пользования, до 500 евро известно с мая прошлого года. Однако тогда в Евразийской экономической комиссии предполагали, что подобные изменения будут происходить постепенно вплоть до 2021 года. В 2017 и 2018 годах правила беспошлинного ввоза, согласно планам ЕЭК, должны были остаться прежними, в 2019 году порог предполагалось снизить до 1 тыс. евро, в 2020-м — до 750 евро. На уровне 500 евро он должен был установиться с начала 2021 года.
К этому же времени, согласно документам экономической комиссии, должен был снизиться максимальный вес товаров, которые можно ввозить без пошлины (его, как и решили в ЕАЭС, планировалось сократить с нынешних 50 до 25 кг в 2021 году).
Помимо этого в объединении уже не первый год обсуждают снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок. В феврале это решение наконец было согласовано. По нему до конца 2018 года порогом беспошлинной торговли для товаров, ввезенных на территорию стран — членов Евразийского экономического союза в рамках интернет-торговли, станет 1 тыс. евро. С 1 января 2019 года этот порог снизится до 500 евро, а с 1 января 2020-го будет составлять 200 евро. Однако подобная последовательность не в полной мере устроила российский Минфин. Снизить порог беспошлинной интернет-торговли до 500 евро уже с 1 июля ведомство предлагало в апреле.
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