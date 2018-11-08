Роскомнадзор пока не получил ответа на запрос, направленный Сбербанку, в связи с информацией об утечке персональных данных, ответ на запрос должен поступить в течение 30 дней. Об этом журналистам сообщил врио заместителя главы ведомства Юрий Контемиров.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в Интернете оказались опубликованы имена и адреса электронной почты около 420 тыс. сотрудников Сбербанка. Издание указало, что причину утечки в банке не раскрывают, однако возможный вариант — «злонамеренные действия одного из сотрудников».

« Запрос мы направили в конце октября . У Сбербанка есть ровно 30 дней для того, чтобы ответить на наш запрос», — сказал Контемиров, уточнив, что ответ пока не получен.

Он отметил, что выводы по ситуации будут сделаны исходя из данных, которые предоставит Сбербанк. «Мы проанализируем доводы, приведенные Сбербанком, и сделаем вывод о наличии или отсутствии признаков нарушений, о чем проинформируем общественность», — добавил он.