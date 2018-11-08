Индекс потребительской активности россиян в октябре продолжил расти и прибавил 3,1% к значению сентября, что с лихвой перекрывает месячную инфляцию в 0,4%, свидетельствуют данные холдинга «Ромир». Однако за год объем общих расходов россиян на повседневные товары сократился на 0,6%, что с учетом накопленной инфляции в 3,5% вывело показатель индекса на самую низкую позицию за все годы наблюдений, отмечают аналитики.

«Реальные, то есть очищенные от инфляции расходы россиян на повседневные товары по итогам октября оказались ниже аналогичных значений за все предыдущие годы наблюдений. И если ранее самые низкие значения реальных расходов фиксировались в 2012 году, то теперь даже минимум шестилетней давности оказался выше, чем значение минувшего октября», — говорится в исследовании.

Традиционно в октябре продолжается общий рост расходов вслед за сентябрем, который компенсирует летний спад. При этом октябрь считается месяцем, который не подвержен сезонным или праздничным факторам. Таким образом, указывают в холдинге, истинная картина потребительской активности россиян предстает в следующем виде.

По данным официальных ведомств, в октябре цены на продовольственные товары выросли на 0,6%, на непродовольственные — на 0,5%. Согласно же данным «Ромира», размер среднего чека в октябре сократился на 2,7%, что при общем росте повседневных расходов говорит о том, что россияне опять вернулись к модели интенсивного шопинга.

«Они посещают большее количество торговых точек в поисках наиболее выгодных ценовых предложений. Единоразово они оставляют на кассе меньше, но в целом по месяцу такая экономия оказывается мнимой, так как приводит к более частым покупкам и, соответственно, росту общих расходов», — отмечают в «Ромире».

Доля продовольственных товаров в общей корзине расходов в октябре опять немного увеличилась. Так, в сентябре она составляла 50,2% после августовского значения в 51%. В октябре же затраты на продукты составили 51,5% в общем объеме ежедневных расходов.