Промсвязьбанк увеличил размер овердрафта для среднего и малого бизнеса — теперь он составляет до 70% от объема кредитового оборота по расчетным счетам клиента. Таким образом, у клиента появляется возможность выбирать и изменять лимит – 50%, 60% или 70% от оборота в зависимости от своих потребностей.

«СуперОвердрафт» имеет продолжительный срок кредитования – до 5 лет и отсутствие обязательных ежемесячных сроков погашения траншей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Овердрафт можно получить, даже если у клиента нет расчетного счета в Промсвязьбанке на момент подачи заявки. Банк рассмотрит обороты компании в текущих банках клиента, и, сделав на их основании расчет, предложит индивидуальные условия финансирования.