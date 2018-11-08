О продуктовой модели разработки пойдет речь в его выступлении на CNews Forum 2018.

В ходе презентации спикер расскажет об опыте банка и концептуальных отличиях продуктового подхода от сервисного.

«В контексте разработки цифровых продуктов основная ценность такого подхода – сосредоточенность команды на воплощении бизнес-целей, а не на исполнении бизнес-требований. Участники команд задействованы во всех этапах разработки продукта, поэтому они лучше понимают, для чего он создается. Благодаря этому бэклог насыщается большим количеством идей от разработчиков», - уверен Валеев.

Первый поток в «Ак Барс» Банке был запущен 21 мая 2018 года. В команде потока 5 команд и более 60 специалистов. В рамках потока уже удалось реализовать пять крупных цифровых проектов: платформу цифрового банкинга OK.NET, сервис мобильного и веб-банкинга «Ак Барс Онлайн 3.0», сервис для агентов прямых продаж «Ак Барс Connect», платформу дополненного интеллекта AIMEE и обновленный сайт akbars.ru .

«Ключевое условие для внедрения продуктового подхода – бизнес должен быть готов отойти от потребительского отношения к IT и стать вовлеченным в процесс разработки. Также не стоит забывать о технической готовности компании к изменениям», – отмечает спикер «Ак Барс» Банка.

В качестве эксперта на CNews Forum 2018 выступит и директор департамента информационной безопасности «Ак Барс» Банка Вячеслав Яшкин. Он расскажет, как обеспечить безопасность сервисов и остаться банком, удобным для клиентов.

Конференция состоится 8 ноября в одиннадцатый раз в Москве и соберет на одной площадке IТ-директоров, руководителей IТ-компаний и представителей органов власти. Процесс цифровизации, происходящий в банковской сфере, в этом году является одной из ключевых тем конференции.