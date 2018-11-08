То, что просочилось в Сеть, — это база данных, адресов, к которым имеют доступ 400 тыс. сотрудников Сбербанка.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис опроверг утечку данных из кредитной организации. Об этом он рассказал журналистам.
«У нас не было никаких утечек данных. То, на что вы ссылаетесь, — это есть база данных, адресов, к которым имеют доступ 400 тысяч сотрудников Сбербанка, которые этим пользуются. Это открытая информация, которая не содержит в себе никаких персональных данных и является общедоступной информацией», — ответил он журналистам на вопрос о том, были ли приняты какие-либо меры по предотвращению утечек данных сотрудников в дальнейшем.
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