Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис опроверг утечку данных из кредитной организации. Об этом он рассказал журналистам.

«У нас не было никаких утечек данных. То, на что вы ссылаетесь, — это есть база данных, адресов, к которым имеют доступ 400 тысяч сотрудников Сбербанка, которые этим пользуются. Это открытая информация, которая не содержит в себе никаких персональных данных и является общедоступной информацией», — ответил он журналистам на вопрос о том, были ли приняты какие-либо меры по предотвращению утечек данных сотрудников в дальнейшем.