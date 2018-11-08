В банках раскритиковали положения проекта закона об обязательной реструктуризации ипотечного кредита для заемщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию. Банкиры не хотят распространять действие будущего закона на кредиты, выданные с 1 января 2018 года, настаивают на снижении ежемесячного платежа до 50%, а не до 10% и не считают целесообразным рассчитывать доход заемщика, исходя из наличия у него семьи, пишет «Коммерсант».

Согласно заключению Ассоциации российских банков (АРБ), основанному на опросе банков, принятие проекта в нынешнем виде будет иметь негативные последствия как для граждан-заемщиков, так и для банковского бизнеса.

Изначально на законодательном уровне закрепить право на реструктуризацию ипотечного кредита заемщика, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, предложил экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России. Проект предусматривает право ипотечного заемщика просить реструктуризацию, если доход его семьи за последние три месяца упал на 30% и более или на ту же величину вырос платеж по кредиту. При этом сумма долга по ипотеке на момент реструктуризации не должна превышать 10 млн рублей, просрочка — не больше 60 дней, воспользоваться правом реструктуризации можно не чаще чем раз в пять лет. В период реструктуризации ежемесячный платеж на срок 6—12 месяцев должен снижаться до 10% от первоначального.



АРБ внесла ряд предложений от банковского сообщества. Главное из них — не вводить закон задним числом, с 1 января 2018 года, и распространять его лишь на кредиты, полученные после вступления закона в силу. При этом снижение платежа по ипотеке, по мнению банкиров, допустимо не более чем до 50%, поскольку при снижении до 10% переплата по кредиту существенно возрастет.

Еще одно предложение — дать право на реструктуризацию лишь тем, у кого единственное жилье куплено по ипотечному кредиту, то есть «действительно нуждающимся заемщикам». Не допускать реструктуризации при росте платежа по ипотеке из-за отказа заемщика от страховки, что приводит к увеличению ставки, максимальный размер долга перед банком устанавливать исходя из региональных цен на недвижимость. Не учитывать при определении права на рефинансирование доход семьи (так как семья — понятие растяжимое, ее состав может меняться), а определить соотношение дохода заемщика к ежемесячному платежу по кредиту, ниже которого и будет возникать право на реструктуризацию.

Эксперты уверены, что такие полумеры не смогут помочь тем, у кого ситуация действительно тяжелая.