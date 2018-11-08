Платформа по покупке и продаже биткоина LocalBitcoins сообщила сегодня о техническом обслуживании серверов, в связи с чем в работе сервиса могут наблюдаться временные перебои. При этом сроки и масштаб работ компания не обозначает.

Как напоминает Ttrcoin , в последние несколько дней пользователи LocalBitcoins сообщали о различных проблемах в работе сайта, включая ошибки при получении доступа к чату и кошельку во время заключения сделок. Согласно сообщению сервиса от 5 ноября, все проблемы должны были быть решены.