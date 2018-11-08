ВТБ выполнил бы повышенные нормативы к 1 января 2019 года, если бы этого потребовал ЦБ, заявил первый зампред правления кредитной организации Дмитрий Олюнин.

«Само по себе изменение графика введения увеличенных надбавок на наш капитал никак не повлияет. Капитал мы формируем из прибыли. Он динамично растет. Мы уже ранее говорили, что какими бы ни были требования Центрального банка, мы их выполним», — отметил топ-менеджер.

В октябре Банк России решил повременить с ужесточением требований к капиталу банков. Речь шла о надбавке для поддержания достаточности капитала и надбавке за системную значимость, которые должны были вырасти с января следующего года. Вместо одномоментного повышения показателей ЦБ допустил их планомерное повышение в течение 2019 года. Так называемый буфер консервации банки смогут увеличить к 1 апреля на 0,125%, к 1 июля — еще на 0,125%, к 1 октября — еще на 0,125% и к 1 января 2020 года — на оставшиеся 0,25%. Что касается надбавки за системную значимость, которая применяется к 11 банкам, то рост показателя на 0,35% можно будет обеспечить лишь к концу 2019 года.

Агентство Moody's отмечало, что такие послабления больше всего выгодны ВТБ и Газпромбанку.

«На выполнение требований по достаточности капитала влияет несколько факторов. Первое — это сама генерация прибыли, второе — это динамика курса доллара. Вы знаете, у нас достаточно большая часть долларовых активов. Поэтому любое увеличение курса увеличивает нагрузку на капитал. Самое главное — это рост нашего бизнеса. Конечно, растягивание по времени в первую очередь дает нам возможность большую динамику роста закладывать на следующий год. Вот это основной эффект распределенного во времени увеличения надбавок», — подчеркнул Олюнин.