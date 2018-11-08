Процентная маржа группы ВТБ по итогам III квартала снизилась, составив 3,9%. Об этом журналистам сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

«В целом это связано с тем, что мы достаточно динамично росли, как видите, по кредитному портфелю. И для финансирования в контексте достаточно умеренного роста рынка розничных пассивов. Напомню, в целом рынок розничных пассивов у нас в стране снижался в течение августа — сентября, и мы прибегали к привлечению средств Центрального банка, более дорогих. Это не могло не сказаться тактически на росте маржи», — отметил топ-менеджер.

Согласно отчетности банка, в сентябре отток средств со счетов физических лиц в ВТБ составил 80 млрд рублей. Объем депозитов населения сократился более чем на 2%. Тогда же ВТБ привлек у регулятора краткосрочные кредиты на 350 млрд рублей.

По словам Дмитрия Олюнина, ситуация с пассивами и процентной маржой может улучшиться в IV квартале.

«Мы рассчитываем на замещение финансирования Центрального банка дальнейшим ростом розничных пассивов и корпоративных пассивов», — заключил первый зампред правления ВТБ.

Согласно прогнозу банка, процентная маржа по итогам IV квартала приблизится к 4%, хотя ранее ожидалось превышение этой отметки.

