Отделения Сбербанка 11 и 12 ноября будут работать в особом режиме в честь «Зеленого дня», приуроченного к 177-летию банка. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«В течение «Зеленого дня» отделения Сбербанка будут работать в особом режиме. 11 ноября (воскресенье) будут открыты более 2 100 дополнительных ВСП, а в понедельник (12 ноября) — более 9 500 отделений, где клиенты смогут открыть вклад «Зеленый день», — говорится в сообщении банка.