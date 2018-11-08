В Татарстане с начала года объем застрахованных банковских вкладов вырос на 7% и превысил на 1 октября 226,5 млрд рублей. Динамика роста объема вкладов в республике обогнала средние темпы по Приволжскому федеральному округу — в целом с начала года объем депозитов в ПФО увеличился на 3,3% до 512,8 млрд рублей.

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей в ПФО выросла на 9,8% до 11,2 млрд рублей, сообщает TatCenter .

По итогам девяти месяцев положительную динамику в банках ПФО показали крупные вклады размером от 1,4 млн до 3 млн рублей — рост на 11,3%. Объем вкладов более 3 млн рублей увеличился на 12,1%. По остальным группам вкладов наблюдалась отрицательная динамика.

За 9 месяцев в округе 39 банков снизили процентные ставки по вкладам, 12 банков оставили доходность депозитов без изменений и только 10 банков повысили ставки. Средний уровень процентных ставок на 1 октября 2018 года по годовым рублевым вкладам в размере 1 млн рублей составил 6,4%. С начала года доходность сократилась на 0,5 п.п.

При этом доля вкладов в иностранной валюте составила 11%, в целом по ПФО — 7,5%. Объем валютных вкладов, привлеченных на территории ПФО местными и федеральными игроками, с начала года увеличился на 18,2 млрд рублей до 401,3 млрд рублей.