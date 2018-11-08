В январе-сентябре 2018 года банки в Татарстане выдали 38,6 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 65,1 млрд рублей. За год объем ипотеки в количественном выражении вырос в 1,4 раза, в денежном — в 1,6 раза: в январе-сентябре 2017-го банки выдали 27,4 тыс. ипотечных кредитов на 40,8 млрд рублей.

Как сообщает TatCenter , средневзвешенный срок по ипотеке, выданной с начала года, составил 186,2 месяца; по кредитам, выданным в течение сентября, — 189,2 месяца против соответственно 177,1 и 181,4 месяцев годом ранее. При этом средневзвешенная процентная ставка по выданным с начала года кредитам составила 9,54%, в сентябре — 9,39%.

Объем выдачи ипотеки в Приволжском федеральном округе в январе-сентябре составил 250,4 тыс. кредитов на 402,7 млрд рублей. Доля Татарстана в денежном выражении от выданной в ПФО ипотеки составляет 16%.