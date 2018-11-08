Крупные нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо на своих АЗС даже в условиях, когда они заморожены по соглашениям с правительством, пишет «Коммерсант». Нефтяники с июня начали активно сокращать или вообще отменять скидки для корпоративных клиентов по топливным картам, а теперь пообещали ввести плату за сервисный сбор, рассказали источники издания в отрасли.

«Газпром нефть» первой из компаний ввела наценки вместо скидок для корпоративных клиентов по топливным картам. Как следует из письма гендиректора ООО «ЕКА-Процессинг» (подразделение ЕКА, владеет 90 АЗС в Москве) Евгения Черткова своим клиентам, «Газпром нефть» как партнер ЕКА на сети АЗС изменила финансовые условия по картам из-за нестабильной ситуации на рынке. Как пишет Чертков, бизнес теперь заплатит за дизтопливо на 5% больше «цены стелы» АЗС, за бензин — на 1%. Источник газеты, близкий к «Газпром нефти», называет эту наценку «сервисным сбором за топливную карту».

Как говорят собеседники газеты на рынке, ценовые условия на АЗС по топливным картам ухудшают все крупнейшие нефтекомпании, это началось после того, как они договорились с правительством заморозить мелкооптовые цены. Розничные цены на заправках нефтекомпаний заморожены еще с июня.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака изданию сообщили, что в правительстве нет информации о клиентских программах сетей.

В крупных нефтекомпаниях официально не прокомментировали ситуацию. Источник издания в «Газпромнефть Корпоративные продажи» отмечает, что компания «осуществила поэтапное изменение условий продаж по топливным картам в пользу развития сервисных предложений». По его словам, «текущие условия для корпоративных клиентов зависят от объемов потребления и географических особенностей региона». Другой собеседник газеты отмечает, что и «Роснефть» уже отменила скидки. Еще один источник говорит, что «ЛУКОЙЛ» пока не планирует убирать скидки, но подтверждает, что условия по картам стали хуже.



Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов рассказал, что клиенты «Газпром нефти» получили уведомление о введении платы за сервисные услуги с 1 декабря.

По мнению экспертов, этот скрытый рост идет вразрез с решением правительства о заморозке розничных цен.