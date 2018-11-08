Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала не бояться возможного небольшого повышения ключевой ставки, так как «в будущем снижается вероятность ее значительного повышения».

«Мы живем в условиях серьезного внешнего давления, наша задача — не дать этому давлению сдерживать экономическое развитие страны. В этих обстоятельствах не стоит бояться таких шагов ДКП, как некоторое повышение ключевой ставки. Оперативная реакция Банка России ограничивает рост инфляционных рисков на будущее и создает условия для смягчения ДКП, по нашим оценкам, в конце 2019-го и в 2020 году. Как бы парадоксально это ни звучало, но более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

На заседании 14 сентября Центробанк повысил ставку до 7,5% впервые с декабря 2014 года, а 26 октября принял решение сохранить ключевую ставку на этом уровне. Регулятор отмечал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, «принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков». Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 декабря.

