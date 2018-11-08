МТС объявляет о расширении штата IТ-специалистов в департаменте Big Data со 140 до 260 сотрудников и проводит отбор специалистов на следующие вакансии: Data Scientist, Product Owner, разработчик ETL, архитектор DWH, разработчик Python, Java-разработчик, DevOps engineer, Data engineer, Front-end-разработчик, системный аналитик, эксперт по управлению данными.

Новые сотрудники будут разрабатывать и продвигать новые digital-продукты МТС, которые основаны на анализе «больших данных», говорится в сообщении компании.

С помощью аналитики Big Data компания планирует строительство базовых станций, определяет места и форматы новых розничных салонов, управляет ассортиментом розничных точек, выбирает оптимальные режимы работы офисов продаж и формирует индивидуальные предложения по продуктам, гаджетам и аксессуарам.