США ввели анонсированные ранее в четверг новые санкции в отношении России, связанные с Украиной и Крымом. Под них попали три физлица и девять организаций, свидетельствует информация на сайте американского Минфина.

В частности, в санкционном списке оказались заместитель министра государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Басов, бывший сотрудник Службы безопасности Украины в Крыму Андрей Сушко и экс-главком ракетных войск РФ Владимир Зарицкий (должности/статусы указаны по открытым источникам. — Банки.ру).

Из организаций в новый санкционный список вошли крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», «Мрия», симферопольское АО «Крымтеплоэлектроцентраль» («КрымТЭЦ»), ООО «Гарант-СВ» (Ялта), ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (Симферополь), петербургское ООО «Южный проект» (указывается, что эта компания связана с банком «Россия» и Юрием Ковальчуком), а также Министерство госбезопасности ЛНР.



Анонсируя новые санкции ранее в четверг в ходе телефонного брифинга для журналистов в Брюсселе, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер пояснял, что санкции «коснутся трех физических лиц и девяти организаций, которые либо поддержали российские проекты в Крыму, либо связаны с нарушением прав человека».

Кроме того, расширен иранский санкционный список: его пополнили несколько финансовых институтов, а также нефтяная и танкерная компании.