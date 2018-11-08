Минфин России рассчитывает вскоре вернуться к прежним объемам размещения облигаций федерального займа — как минимум 20 млрд рублей в неделю. Об этом заявил глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский на форуме Московской биржи, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, мы надеемся увеличить объем еженедельного размещения ОФЗ, восстановить его до прежних уровней — как минимум до 20 миллиардов рублей, а может, и до 30 миллиардов рублей в неделю. К сожалению, вчерашний аукцион нельзя назвать благоприятным для нас, мы пытаемся найти новую и правильную тактику общения с рынком, чтобы вернуться к прежним объемам», — сказал Вышковский.

В то же время «вполне вероятно», что Минфин может не разместить весь запланированный объем ОФЗ на этот год, отметил Вышковский.



Накануне Минфин провел два аукциона по ОФЗ с объемом выпусков по 10 млрд рублей каждый, но не смог разместить весь объем. Общий объем размещения составил 11,2 млрд.