Объем международных резервов РФ увеличился в октябре на 0,4 млрд долларов — с 459,163 млрд на начало месяца до 459,563 млрд на 1 ноября 2018-го. Обновленные ежемесячные значения показателя (на начало отчетных дат) приводятся на сайте Банка России.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно данным ЦБ, рост общего показателя произошел главным образом за счет увеличения стоимостного объема монетарного золота с 77,491 млрд долларов до 81,055 млрд; также позитивную динамику показала резервная позиция в МВФ (3,203 млрд долларов на 1 ноября против 3,06 млрд на 1 октября). В то же время объем резервов в иностранной валюте уменьшился с 371,858 млрд до 368,609 млрд долларов, объем средств в СДР — с 6,754 млрд до 6,696 млрд долларов.

В общей сложности за десять месяцев текущего года российские резервы увеличились на 26,821 млрд долларов (с 432,742 млрд на 1 января). Напомним, за 2017 год российские резервы выросли примерно на 55 млрд долларов.



ЦБ в пятницу, 8 ноября, также представил динамику российских ЗВР за неделю с 26 октября, когда они составляли 460,7 млрд долларов, по 2 ноября (на конец отчетных дат). «Международные резервы на 2 ноября составили 459,7 млрд долларов США, сократившись за неделю на 1 млрд долларов США, или на 0,2%, вследствие отрицательной переоценки», — говорится в комментарии регулятора.