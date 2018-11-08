Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) по итогам 2018 года могут снизиться. Об этом заявил, выступая в Госдуме, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«Ожидалось, что в этом году у нас будет наблюдаться рост доходов населения, но сейчас мы видим риски, что они (темпы роста) будут или нулевыми, или даже отрицательными», — сказал он.



Рост ВВП России в 2019 году может оказаться ниже 1%, добавил глава Счетной палаты.

По мнению СП, основными рисками замедления экономического роста являются недооцененность эффекта от повышения НДС, переход на новую форму финансирования жилищного строительства и ужесточение санкций, которые уже усилили свое влияние с августа 2018 года.

«Мы можем получить в результате совмещения этих факторов темпы экономического роста в следующем году около 1% или меньше 1%», — заявил Кудрин.



По официальному прогнозу правительства, рост ВВП в 2019 году замедлится до 1,3% после 1,8% в этом году. ЦБ также ожидает замедления роста показателя до 1,2—1,7%. «Улучшение внешнеэкономической конъюнктуры не помогает сегодня наращивать экономический рост или даже удержать на нынешнем уровне», — пояснил Кудрин.

Говоря об инфляции, он отметил, что его прогноз близок к прогнозу Центрального банка, который ожидает, что инфляция в следующем году ускорится до 5—5,5%. По прогнозу правительства, инфляция в 2019 году составит 4,3%. Глава СП обратил внимание на сильное различие в прогнозах и заявил, что необходимо сделать их более согласованными.

