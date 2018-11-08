Инициативная группа кредиторов обанкротившихся в Татарстане банков приняла решение отказаться от проведения митинга в Казани 10 ноября. Акция должна была состояться в парке им. Петрова.

При этом активисты решили в этот день провести собрание в Торгово-промышленной палате в 12.00 по адресу ул. Пушкина, 18, а сам митинг перенесен на 15 декабря и приурочен к дате введения моратория в Татфондбанке, сообщает TatCenter .

«По просьбам многих кредиторов мы решили перенести митинг на декабрь и приурочить его к дате введения моратория в Татфондбанке (15 декабря). На наши митинги люди приезжают со всех городов Татарстана, а также из Башкирии, Перми, Чувашии, Москвы, Санкт-Петербурга. Учитывая, что последний митинг прошел 13 октября, мы согласились с тем, что ездить из других городов так часто очень проблематично. И решили заменить митинг собранием в ТПП», — пояснили активисты.