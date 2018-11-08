МТС Банк открыл доступ к услуге рефинансирования потребительских кредитов в режиме онлайн. Как поясняется в сообщении финучреждения, теперь рефинансировать кредиты и кредитные карты по ставке от 9,9% годовых можно удаленно, без посещения отделений МТС Банка: достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка. Решение клиент получит в течение одной минуты.

«Клиенты получают ряд преимуществ не только в виде привлекательной процентной ставки, но и в виде сокращения размера ежемесячных платежей и возможности получения дополнительных денежных средств на любые цели», — подчеркивается в релизе.

При оформлении онлайн-заявки можно внести паспортные данные вручную или воспользоваться кнопкой «Заполнить через «Госуслуги» — анкета заполнится мгновенно в автоматическом режиме (Ф. И. О., паспортные данные, номер телефона и т. д.). Кнопка «Заполнить через «Госуслуги» доступна во всех интернет-браузерах, за исключением Internet Explorer (будет внедрено до конца 2018 года).



Клиент получит СМС-сообщение с решением МТС Банка, а оператор контактного центра свяжется для согласования условий и расскажет, где можно получить кредит: в интернет-банке, в отделении МТС Банка или салоне МТС.

