Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым совершенствовать регулирование деятельности лизинговых компаний в РФ.

На заседании правительства глава Кабинета министров предложил рассмотреть проект закона, который «совершенствует регулирование лизинговой деятельности». «Речь идет об очень важном институте, российский рынок лизинга оценивается Банком России в 4,1 триллиона рублей, в этом секторе работает немало компаний, которые связаны с государством, получают господдержку, именно на регулирование их деятельности и направлен в значительной степени законопроект», — пояснил Медведев.

По его словам, по проекту документа, «все участники рынка, которые претендуют на получение субсидий из федерального или регионального бюджета или уже получили поддержку, должны будут зарегистрироваться в Банке России». «Это позволит отслеживать качество роста таких компаний», — полагает премьер-министр. Он отметил, что «обязательным для компаний, которые получают господдержку, станет и переход к международным стандартам». «Для остальных (компаний) обязательного перехода не будет, но, надеюсь, они и сами будут в добровольном порядке переходить на международную отчетность по деловым и репутационным причинам», — добавил председатель правительства.

«Мониторинг (работы лизинговых компаний) будет осуществляться через саморегулируемые организации, законопроектом вводится и требование о минимальном капитале: если раньше компания, которая находится на грани банкротства, продолжала работать, то с введением этого условия риски должны снизиться», — считает Медведев.