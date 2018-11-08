Ожидаем нейтрального открытия российского рынка на фоне разнонаправленного движения, от -0,3% до +1,7%, фьючерсов на мировые фондовые индексы. Индекс доллара вернулся к значениям вторника в 96,2 пункта, но доходность 10-летних гособлигаций США поднялась на 6 б.п. до 3,24% в среду, тогда как SP500 вырос на 2,12% до 2813 пунктов.

Иными словами, растет аппетит к риску на фоне ожидаемого результата перевыборов в Конгрессе США. Демократы заняли нижнюю палату, республиканцы держат Сенат, что заставит обе стороны искать компромисс по любым законодательным вопросам.

При этом, инвесторы полагают, что такая расстановка сил поможет сдерживать инициативу президента по новым законам, касающимся финансов страны, что побудит FOMC ФРС США притормозить с циклом повышения процентной ставки. В свою очередь FOMC продолжит повышать ставку в ответ на рост экономики. Однако, исходя из фьючерсов на ставку, рынок не ждет ее увеличения на заседании FOMC в четверг 8 ноября.

Отметим, свою долю аппетита к риску получил и российский рынок – дельта движения капитала в крупном ETF с фокусом на РФ выросла до 46,3 млн долларов за последние 3 торговые сессии. При этом, сохраняется риск введения второго пакета санкций в ближайшем будущем, несмотря на их критику президентом США. Это сдержит рубль от существенного укрепления, но учитывая, что котировки нефти могут пойти в рост в ожидании заседания комитета по мониторингу сделки ОПЕК «плюс» в воскресенье, где будет обсуждаться вопрос по продолжению снижения объема добычи, может последовать небольшое укрепление рубля.