Внешнеторговый оборот России за девять месяцев 2018 года составил 504 млрд долларов, увеличившись по сравнению с январем — сентябрем 2017-го на 20,1%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 150 млрд долларов, что на 58 млрд больше, чем в январе — сентябре 2017 года.

Так, экспорт России за отчетный период достиг 327 млрд долларов (плюс 27,8% в годовом выражении). На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,7% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,3%.

Импорт составил 177 млрд долларов и по сравнению с январем — сентябрем 2017 года увеличился на 8%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89% общего объема импорта, на страны СНГ — 11%.