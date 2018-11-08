По состоянию на 1 октября 2018 года на исполнении в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России находилось 31,3 млн исполнительных производств на сумму 3,8 трлн рублей в отношении должников — физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом RT рассказали в ведомстве.

Эта сумма на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,6 трлн рублей), когда на исполнении находилось 26,5 млн исполнительных производств в отношении физлиц и ИП.