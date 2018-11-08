Нижняя палата французского парламента приняла поправку к проекту закона о бюджете страны на 2019 год, согласно которой доходы от биткоина и других криптовалют приравниваются к доходам от капитала.

Если поправку одобрит Верхняя палата парламента, то с 1 января 2019 года налог для владельцев криптовалют будет фиксированный и он снизится с нынешних 36,2% (фиксированный налог 19% + налог на социальное страхование 17,2%) до 30%, сообщает ForkLog .

Председатель Финансового комитета Эрик Верт поясняет, что новый законопроект упростит налоговый режим для владельцев криптоактивов. На данный момент во Франции предусмотрено три различных режима: для разовых сделок, регулярных сделок и майнеров.