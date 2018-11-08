Аналитики «Финама» рекомендуют покупать акции Eaton Corporation — поставщика систем управления электрическими, гидравлическими и механическими устройствами. Они ожидают, что в течение года стоимость бумаг компании может вырасти на 32,5%.

«Eaton по-прежнему сильно недооценена по всем ключевым метрикам по отношению к основным конкурентам в секторе», — указывает аналитик инвесткомпании Вадим Сысоев.

В «Финаме» отмечают, что за последние шесть лет Eaton Corporation увеличила свободный денежный поток в два раза — до 2,14 млрд долларов, а в текущем году он ожидается на уровне 2,3—2,5 млрд долларов. Кроме этого, компания в последние десять лет стабильно повышает дивиденды со среднегодовым темпом 11%. Менеджмент Eaton повысил прогноз по прибыли на акцию в текущем году до диапазона 5,3—5,4 доллара. При этом продолжает действовать программа обратного выкупа акций до 2020 года.

По итогам II квартала выручка компании увеличилась на 4%, составив 5,412 млрд долларов, чистая прибыль равна 416 млн долларов. При этом задолженность (долгосрочная) снизилась до 6,737 млрд по сравнению с 7,167 млрд долларов в прошлом году.