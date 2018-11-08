Еврокомиссия улучшила прогноз экономического роста в России на 2018—2020 годы до 1,7%. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

«Экономический рост в России в 2018 году составит 1,7%, в 2019-м — 1,6%, в 2020-м — 1,8%», — отмечается в документе. В своем весеннем прогнозе Еврокомиссия обещала российской экономике 1,5% роста в 2018 году, 1,6% — в 2019-м и 1,7% — в 2020 году.

«Экономическое восстановление развивалось постепенно, по мере того как власти проводили жесткую монетарную и налоговую политику, а также используя благоприятную внешнеэкономическую среду наращивания запаса ликвидности и повышения устойчивости экономики к макроэкономическим потрясениям. Ситуация, вероятно, продолжит поступательное развитие, поскольку налоговые и структурные реформы были запущены и правительство, скорее всего, использует текущий скачок нефтяных цен для наращивания государственных расходов и стимулирования экономической активности», — говорится в документе.