Отток валютных средств из Сбербанка прекратился, более того, в октябре зафиксирован приток средств физических лиц на валютные счета и депозиты, который составил 18,3 млн долларов. Об этом свидетельствуют расчеты исследовательской компании Frank RG, сделанные на основе отчетности банка, пишет РБК .

Объем валюты на счетах физических лиц за месяц увеличился на 0,06% до 32,5 млрд долларов.

Заметный отток средств с валютных вкладов населения был зафиксирован в августе. Тогда россияне в течение месяца сняли с валютных депозитов в российских банках 1,5 млрд долларов, причем 1,2 млрд пришлось на Сбербанк. Пресс-служба банка сообщила тогда, что приток или отток средств на сумму 1 млрд долларов нужно рассматривать как следствие управляемой эволюции баланса.

В сентябре процесс замедлился. За месяц валютные депозиты населения в Сбербанке уменьшились на 900 млн долларов, или 2,6%, следовало из расчетов Frank RG. Юридические лица, наоборот, обеспечили приток валюты в Сбербанк в сентябре на уровне 1,4 млрд долларов, а рублевые средства корпоративных клиентов приросли на 133 млрд рублей, что обеспечило суммарный приток средств юридических лиц в районе 3—4%, хотя отток с рублевых депозитов физических лиц составил 46 млрд рублей, подсчитал для РБК аналитик Fitch Антон Лопатин.

В самом Сбербанке подтвердили факт оттока валюты со счетов физлиц за сентябрь на уровне 0,9 млрд долларов. Приток средств юрлиц за месяц, по данным банка, составил около 1,5 млрд долларов. Пресс-служба пояснила тогда, что расчет производился по внутренней методике.

По мнению экспертов, граждане снимали валюту, опасаясь введения санкций США против российских госбанков. Процесс подстегнули слухи о возможной конвертации валютных счетов в рублевые.



Глава ВТБ Андрей Костин 12 сентября заявил, что в случае введения санкций долларовые депозиты могут быть переведены в другую валюту. Позднее глава Банка России Эльвира Набиуллина отвергла возможность принудительной конвертации валютных вкладов. Президент Сбербанка Герман Греф также заявил, что подобные меры не рассматриваются «ни в каких, даже самых страшных сценариях».