По мнению экспертов, до этого граждане с августа снимали валюту, опасаясь введения санкций США против российских госбанков.
Отток валютных средств из Сбербанка прекратился, более того, в октябре зафиксирован приток средств физических лиц на валютные счета и депозиты, который составил 18,3 млн долларов. Об этом свидетельствуют расчеты исследовательской компании Frank RG, сделанные на основе отчетности банка, пишет РБК.
Объем валюты на счетах физических лиц за месяц увеличился на 0,06% до 32,5 млрд долларов.
Заметный отток средств с валютных вкладов населения был зафиксирован в августе. Тогда россияне в течение месяца сняли с валютных депозитов в российских банках 1,5 млрд долларов, причем 1,2 млрд пришлось на Сбербанк. Пресс-служба банка сообщила тогда, что приток или отток средств на сумму 1 млрд долларов нужно рассматривать как следствие управляемой эволюции баланса.
В сентябре процесс замедлился. За месяц валютные депозиты населения в Сбербанке уменьшились на 900 млн долларов, или 2,6%, следовало из расчетов Frank RG. Юридические лица, наоборот, обеспечили приток валюты в Сбербанк в сентябре на уровне 1,4 млрд долларов, а рублевые средства корпоративных клиентов приросли на 133 млрд рублей, что обеспечило суммарный приток средств юридических лиц в районе 3—4%, хотя отток с рублевых депозитов физических лиц составил 46 млрд рублей, подсчитал для РБК аналитик Fitch Антон Лопатин.
В самом Сбербанке подтвердили факт оттока валюты со счетов физлиц за сентябрь на уровне 0,9 млрд долларов. Приток средств юрлиц за месяц, по данным банка, составил около 1,5 млрд долларов. Пресс-служба пояснила тогда, что расчет производился по внутренней методике.
По мнению экспертов, граждане снимали валюту, опасаясь введения санкций США против российских госбанков. Процесс подстегнули слухи о возможной конвертации валютных счетов в рублевые.
Глава ВТБ Андрей Костин 12 сентября заявил, что в случае введения санкций долларовые депозиты могут быть переведены в другую валюту. Позднее глава Банка России Эльвира Набиуллина отвергла возможность принудительной конвертации валютных вкладов. Президент Сбербанка Герман Греф также заявил, что подобные меры не рассматриваются «ни в каких, даже самых страшных сценариях».
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