Для бизнеса, действующего в российских офшорах на островах Русский и Октябрьский, будут введены новые послабления. Соответствующий пакет поправок готовит Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Так, компании, переехавшие в специальные административные районы России (САР, офшоры) из-за рубежа, смогут продолжать работать по корпоративному праву страны предыдущей регистрации. Зарубежные офшоры предоставляют своим резидентам разные преимущества. Например, фонды острова Джерси имеют право на приватность всех своих корпоративных документов — данных о собственниках, активах, их адресах и прочем. Однако власти острова проверяют своих резидентов на соответствие международному антиотмывочному законодательству. На Кипре — одна из самых низких ставок по налогу на прибыль: 10%. К тому же страна является полноценным членом Евросоюза, что дает возможность компаниям с кипрской пропиской получать кредиты по льготной ставке в европейских банках.

Новые резиденты специальных районов в России также смогут сохранить номинал своих акций в валюте и выплачивать дивиденды в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Кроме того, прорабатывается вопрос налоговых льгот и либерализации трудового права в отношении воздушных и морских судов, принадлежащих резидентам российских офшоров.

Говоря о развитии отечественных офшоров, Минэкономразвития возлагает надежды не только на традиционный российский бизнес, ныне зарегистрированный в иностранных «налоговых гаванях». Ведомство хочет превратить САР в международный финансовый центр с акцентом на криптоэкономику — на островах Русский и Октябрьский будет действовать особое крипторегулирование.

Несмотря на привлекательные условия, ожидать массовой миграции бизнеса в местную офшорную зону не приходится, считают эксперты. Переезжать будут только холдинги, оказавшиеся под санкциями, а не попавшие в международную опалу компании не захотят менять европейское гражданство.

Сейчас в специальных административных районах есть только один резидент . На острове Русский зарегистрировался один из акционеров банка «Восточный» — МК «Финвижн Холдингс». Что касается острова Октябрьский — ожидается, что он станет «налоговой гаванью» для Олега Дерипаски.