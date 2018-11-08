В Госдуме предложили ввести обязательный контроль почтовых переводов денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей. Соответствующий законопроект, вносящий изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подготовили депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

«Осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тысяч рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тысячам рублей, или превышает ее», — говорится в проекте закона, внесенном в Госдуму.

Согласно документу, также предлагается взять под обязательный контроль осуществление оператором связи по поручению абонента операций за счет средств, внесенных за услуги связи (за исключением оплаты услуг связи), на сумму от 50 тыс. рублей.

Законопроект устанавливает дифференцированный подход к представлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.



Кроме того, предлагается актуализировать перечень операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК), в том числе путем исключения ряда операций (например, по обмену юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также переводов денежных средств, осуществляемых некредитными организациями по поручению клиента).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, «принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».