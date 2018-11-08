Чистая прибыль банка ВТБ по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла на 85,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 139,7 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

По сравнению с III кварталом 2017 года, в III квартале 2018-го чистая прибыль банка выросла на 136,8%, составив 41,2 млрд рублей.

Чистые процентные доходы за девять месяцев 2018 года увеличились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 358,6 млрд рублей на фоне ускорения роста корпоративного и розничного кредитования в III квартале.

Чистые комиссионные доходы банка за три квартала 2018 года выросли на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 69,4 млрд рублей на фоне роста розничного и трансакционного бизнеса.

Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов за девять месяцев этого года сократилось до 39,1% по сравнению с 45,8% за аналогичный период прошлого года. Расходы на персонал и административные расходы увеличились лишь на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 187,3 млрд рублей.

Кредитный портфель ВТБ за девять месяцев, скорректированный на изменения в учетной политике относительно Почта Банка, вырос на 13,9% до 10 трлн 968,8 млрд рублей в связи с увеличением объема кредитования физических и юридических лиц на 14,7% и 13,7% соответственно по итогам отчетного периода.

«За девять месяцев 2018 года группа ВТБ продемонстрировала сильные результаты, увеличив чистую прибыль на 86% до 139,7 миллиарда рублей. Приближаясь к концу года, мы имеем достаточно оснований, чтобы с уверенностью подтвердить свои прогнозы годовых финансовых результатов и существенный прогресс в достижении целей нашей трехлетней стратегии», — прокомментировал председатель правления банка Андрей Костин.