Чистая прибыль ЮниКредит Банка по МСФО снизилась за девять месяцев 2018 года на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,396 млрд рублей. Об этом сообщается в отчетности кредитной организации.

Чистый процентный доход банка вырос за три квартала на 1,09% по сравнению с прошлым годом до 30,566 млрд рублей. Чистый комиссионный доход организации составил 6,484 млрд рублей, повысившись на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Активы банка за девять месяцев выросли до 1,024 трлн рублей. Собственный капитал банка снизился до 192,608 млрд рублей.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам российского ЮниКредит Банка со «стабильного» на «негативный». Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента подтверждены на уровне «BBB-/A-3».