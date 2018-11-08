Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за десять месяцев 2018 года выросла на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 685,56 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В октябре банк заработал 72,8 млрд чистой прибыли против 72,1 млрд в сентябре.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно десяти месяцев прошлого года на 4,6% и составил 1 трлн 44 млрд рублей. Основным фактором роста в банке назвали увеличение объема работающих активов. Чистый комиссионный доход вырос на 21% до 348 млрд рублей. Наибольший прирост приходится на операции с банковскими картами и эквайринг, расчетные операции и реализацию страховых продуктов.

С начала года корпоративным клиентам выдано кредитов на 10,5 трлн рублей — на 23% больше, чем год назад, портфель кредитов корпоративным клиентам в октябре увеличился на 0,3%. Частным клиентам с начала года было выдано более 2,6 трлн рублей, что превысило прошлогодний показатель за десять месяцев на 61%. Портфель увеличился за октябрь на 2,1%.

Операционные расходы выросли на 6,1%, что ниже темпа роста операционных доходов до резервов (10,3%). Банк продолжает переход к более равномерному распределению расходов внутри года.

Активы банка в октябре выросли на 1,9% до 25,9 трлн рублей в основном за счет увеличения кредитного портфеля и размещения средств в Банке России.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за октябрь снизилась с 2,36% до 2,34%.

Базовый и основной капитал Сбербанка в октябре изменились незначительно и составили 3 трлн 189 млрд рублей. Общий капитал увеличился за месяц до 4 трлн 125 млрд рублей в основном за счет заработанной прибыли, добавили в банке.