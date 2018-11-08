Русский Национальный Банк признан банкротом в апелляционной инстанции, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов, которое назначено конкурсным управляющим.

На заседании Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 7 ноября 2018 года объявлена резолютивная часть решения о признании ООО «Русский Национальный Банк» (Ростов-на-Дону) несостоятельным (банкротом), сообщило агентство в четверг, 8 ноября.

Напомним, что ранее Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении заявления Банка России о признании Русского Национального Банка банкротом.

Банк России отозвал лицензию у Русского Национального Банка 6 июня этого года. «Бизнес-модель ООО «Русский Национальный Банк» была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов, включая имущество, учтенное по завышенной стоимости. Кроме того, банком систематически проводились непрозрачные сделки, направленные на камуфлирование принимаемых кредитных рисков с целью формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», — отмечал регулятор.

По данным ЦБ, обязательства банка на дату отзыва лицензии превышали величину его активов примерно на 66 млн рублей .



В конце сентября регулятор сообщал о выявлении признаков вывода активов из Русского Национального Банка.