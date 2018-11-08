Рост ВВП России в III квартале может составить 0,3—0,4% ко II кварталу. Об этом заявил журналистам глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов на форуме Московской биржи в Лондоне, передает ТАСС.

«Департамент исследования и прогнозирования делает оценку сезонно сглаженного роста, третий квартал ко второму кварталу, год к году не переводим. Эта оценка — 0,3—0,4% за квартал, в анализируемом выражении это 1,2—1,6%. Это означает, что если рост за третий квартал будет продолжаться еще три квартала, то за следующие 12 месяцев рост будет 1,2—1,6%, это вписывается в целом в прогноз экономического роста на следующий год», — сказал он.



«Примерно такой рост (0,3—0,4% к предыдущему кварталу) нас также ожидает в четвертом и первом кварталах 2019 года, если не будет новых шоков как со знаком плюс, так и со знаком минус», — добавил он.