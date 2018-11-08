1 ноября 2018 года на большой Презентации в Москва-Сити BSS представила новое флагманское решение Digital2Go . Презентация новой платформы собрала в конференц-зале «ПОЛЮС» «Северной Башни» широкий круг представителей банковского сообщества и банковской прессы. В кулуарах, ожидая начало мероприятия, участники живо обсуждали характеристики новой платформы, анонсированные BSS ранее.

Открыли Презентацию Digital2Go Генеральный директор BSS Георгий Кравченко и Директор по развитию BSS Елена Захарова. Они представили новую платформу, ее особенности, возможности и преимущества. Рассказали, почему и каким образом возникла идея Digital2Go, как шла разработка, какими неоспоримыми достоинствами обладает новая платформа и что для банка станет серьезным конкурентным преимуществом при ее использовании.

«Просто. Функционально. Быстро» - это суть Digital2Go. Но за этим стоит гигантская работа. Вот уже 25 лет BSS разрабатывает для банков системы ДБО. Плечом к плечу с банками компания прошла путь эволюции дистанционных каналов. За эти годы досконально изучила и прекрасно понимает ожидания рынка, требования банков, тенденции отрасли. И снова готова удивить.

«Люди важнее технологий» - вот современная парадигма развития цифрового банкинга. Красиво, удобно, быстро, – отметил Георгий Кравченко, – Это только некоторые из требований современных пользователей к цифровым финансовым приложениям. Причем у каждой категории пользователей они наполнены своим содержанием. Как сделать так, чтобы удовлетворить потребности каждой группы? Во многом эти рассуждения и привели BSS к созданию Digital2Go».

Платформа нового поколения Digital2Go – это больше, чем «просто решение». Масштабируемая, безопасная, отказоустойчивая, индивидуальная, стандартная, расширяемая, управляемая, простая в обновлении, открытая.

Digital2Go вобрала в себя лучшие практики и наработки BSS, успешно апробированные в ведущих банках Российской Федерации и получившие высокую оценку конечных пользователей. Платформа нового поколения имеет мощный потенциал развития, уникальные возможности кастомизации, широкий функционал, и отлаженный механизм быстрой адаптации к меняющемуся отраслевому ландшафту, требованиям банка и запросам его клиентов.

Ключевым преимуществом новой платформы является быстрый Time2Market. Это значит, что Digital2Go предоставляет банкам все необходимые инструменты для простой и легкой разработки уникальных сервисов. Банк может сразу приступить к созданию актуальных и надежных банковских продуктов и услуг. Заниматься творчеством. Быстро выводить их на рынок, опережая конкурентов. BSS же берет на себя всю скучную рутинную работу по обеспечению инфраструктуры, безопасности и отказоустойчивости, соблюдению требований законодательства, вопросы сопровождения и развития, масштабируемости, очередей и нагрузок, мониторинга, интеграции и т.д.

Лучше всего оценить возможности и потенциал новой платформы Digital2Go позволяет практический результат. BSS и об этом позаботилась. За 6 месяцев командой разработки BSS совместно с экспертной группой аналитического агентства Markswebb создано решение для малого и микро-бизнеса, аналогов которого нет на рынке. В итоге решение вошло в ТОП 5 рейтинга эффективности интернет-банков Business Internet Banking Rank 2018 .

Подробнее о рейтинге, его результатах и позиции решения BSS на платформе Digital2Go рассказал во второй части Презентации генеральный директор Markswebb Алексей Скобелев. Он отметил изменения и новые тренды в сегменте приложений для дистанционного банковского обслуживания МБ. Охарактеризовал позицию решения BSS в итоговом списке Business Internet Banking Rank 2018 .

«Markswebb оценивала решение на платформе Digital2Go на отдельном стенде. В зависимости от того, в каком объеме оно будет внедряться в банке, дальнейшие результаты в рейтинге могут быть как выше, так и ниже, – подчеркнул Алексей Скобелев. – То есть, если функционал будет урезан по сравнению с тестируемым решением, то и в рейтинге банк займет позиции ниже. И наоборот».

В результате в категории «Микро-бизнес (ИП без штата сотрудников)» решение BSS получило 68,3 балла, что соответствует положению между 4 и 5 местом. В категории «Торгово-сервисное предприятие, ведущее расчеты только в рублях» - 71 балл, соответствует положению между 3 и 4 местом. В категории «Компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность» - 71,1 балл, также соответствует положению между 3 и 4 местом.

Высокие позиции решения для малого бизнеса в Business Internet Banking Rank 2018 позволяют BSS совместно с банками создавать на новой платформе Digital2Go решения нового уровня. Они точно будут соответствовать высоким требованиям методики оценки эффективности Markswebb и взыскательным запросам клиентов банков.

Если Вы не смогли посетить Презентацию Digital2Go, но Вас интересует подробная информация о новой платформе, переходе с предыдущих платформ и условиях приобретения обращайтесь в Управление продаж BSS по тел.: +7 (495) 785-04-94, 785-04-99 или заполните форму на странице продукта .

Источник: Компания BSS