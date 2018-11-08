Ситуация с решением вопроса о доступе ФСБ к ключам шифрования мессенджера Telegram остается сложной из-за того, что его компания-собственник не готова оказывать содействие силовикам в борьбе с терроризмом, сообщил журналистам директор ФСБ Александр Бортников.

«Если мы говорим о Telegram, то хотелось бы сказать, что ситуация сложная с точки зрения понимания собственниками компании необходимости оказания содействия структурам, борющимся с терроризмом», — сказал Бортников в четверг по итогам прошедшего в Москве 17-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ.

Он напомнил, что компания-собственник Telegram ранее отказалась предоставить ФСБ доступ к ключам шифрования, мотивируя это невозможностью нарушить права пользователей и пообещав самостоятельно «чистить» переписку в чатах. Вместе с тем, по данным самого Telegram, порядка 5 тыс. россиян из числа пользователей мессенджера совершили действия, указывающие на их принадлежность к террористическим структурам, отметил Бортников.

«Тогда возникает вопрос — дайте, пожалуйста, нам эту информацию (об этих лицах), чтобы мы ее учитывали. Не дают же, как это ни парадоксально», — сказал директор ФСБ.

Что касается доступа к ключам шифрования других мессенджеров — WhatsApp и Viber, то, по словам Бортникова, «где-то есть возможность, где-то ее нет».