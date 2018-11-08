Ведущая южнокорейская биржа Bithumb заключила соглашение с гигантом онлайн-коммерции компанией Qoo10, которую также называют «азиатским Amazon», чтобы создать сервис для оплаты товаров и услуг при помощи криптовалют.

Таким образом, теперь потребители смогут покупать продукты Qoo10 при помощи сервиса Bithumb Cache.

Как напоминает Ttrcoin , компании подписали соответствующее соглашение еще в августе, после чего перешли к работе над расчетным обслуживанием в рамках сервиса Qoo10 и системы Bithumb Cache. Расчетный сервис Bithumb позволяет клиентам биржи обменивать крипто-активы и использовать их для платежей.