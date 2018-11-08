Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в четверг превысил 76 рублей впервые с 16 октября.

По состоянию на 17:35 мск котировки единой европейской валюты достигли 76,02 рубля.

К 17:49 мск курс евро скорректировался до 75,95 рубля (плюс 7,5 копейки к уровню предыдущего закрытия), а курс доллара составил 66,4125 рубля (рост на 9,25 копейки).

«Ожидание решения администрации США по санкциям против России сохраняет риски для рубля. Американский госдепартамент заявил, что Россия не выполнила к 6 ноября требования США и не допустила мониторинговые комиссии на объекты, занимающиеся разработкой химического оружия. Поэтому администрация США сейчас решает, какие санкции применить в рамках второго «химического» пакета», — говорит аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

Эксперт ожидает, что до конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 65,8—67 рублей, евро —в коридоре 75,1—76,5 рубля.