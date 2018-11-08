Сбербанк , действуя от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на 8 ноября 2018 года выплатил вкладчикам ВостСибтранскомбанка 1,25 млрд рублей, или 65,4% общей страховой ответственности банка. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Выплаты страхового возмещения осуществляются с 31 октября.

Лицензия у кредитной организации была отозвана 19 октября по причине того, что значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) опустилось ниже 2%.