Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Региональном Банке Сбережений, 8 ноября направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 14 его бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 650,829 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Ответчиками по иску агентство указывает Мухиева М. М., Янчука М. Н., Аверьянова В. В., Бурдину Е. В., Буренкова И. А., Кислову А. А., Копылова К. В., Лежаву А. В., Манукян Г. К., Савину Е. Н., Савостина Е. А, Цепкова В. В., Чудорину Е. В., Яковлеву И. А.

По данным АСВ, в ходе конкурсного производства установлено, что в период с февраля 2014 года по дату отзыва лицензии у банка (10 ноября 2015 года) контролирующими лицами совершались действия по размещению денежных средств на корреспондентских счетах в банках, входивших в неформальную банковскую группу Анталбанка и имевших признаки банкротства, выдаче кредитов организациям, не ведущим реальной хозяйственной деятельности или ведущим ее в объемах, не сопоставимых с масштабом их финансирования банком, и приобретению прав требования к таким юридическим лицам. Кроме того, руководителями не принимались предусмотренные законом меры по предупреждению банкротства банка. В результате указанных действий контролирующих лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме, заключает АСВ.

Напомним, что в неформальную группу Анталбанка, участником которой считается Региональный Банк Сбережений, помимо этих организаций также входили банки «Содружество», «Максимум», «Лада-Кредит», Межрегионбанк, НСТ-Банк, Дорис Банк и Гринфилдбанк. Лицензии у всех упомянутых банков были отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года.

Теневым владельцем Анталбанка считался Магомед Мухиев. Газета «Коммерсант» в апреле этого года сообщала о начале процесса над организованным преступным сообществом во главе с Мухиевым и Михаилом Янчуком. Но из них перед судом, по информации издания, предстал только Мухиев, а Янчук ранее успел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск .



В сентябре и октябре текущего года АСВ подало иски о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров и собственников ряда других банков из указанной неформальной группы. Так, к бывшим контролирующим лицам Анталбанка подан иск более чем на 8,9 млрд рублей, «Лада-Кредита» — на 2,5 млрд, Дорис Банка — почти на 5,3 млрд, банков «Максимум» и «Содружество» — на 1,9 млрд и почти на 1,4 млрд соответственно, Гринфилдбанка — на 6 млрд, Межрегионбанка — на 740 млн рублей. В каждом из случаев в числе ответчиков значатся Магомед Мухиев и Михаил Янчук.