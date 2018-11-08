Рекомендуется обратить внимание на «нефтянку», хотя и она локально перекуплена, советует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов и добавляет, что ближе к открытию фондовой Америки спекулятивные лонги по нефти лучше прикрывать.

«Не ждем особо сильных движений в паре доллар-рубль. Российская валюта не может отыграть внешний позитив прежде всего из-за слабой нефти и санкционных рисков. Далеко от отметки 66 пара доллар-рубль сегодня не отойдет», - прогнозирует эксперт.

«Открытие по паре доллар/рубль ожидается в районе 66,20 рубля, а по паре евро/рубль – на уровне 77,55 рубля. Если цены на нефть продолжат восстановление, то от пары доллар/рубль стоит ожидать консолидации в границах 65,80 – 66,40 рубля. Для пары евро/рубль торговый диапазон на четверг составляет 75,50 - 76,00 рубля. Крупные игроки остаются в коротких позициях по фьючерсу доллар/рубль», - комментирует аналитик Альпари Владислав Антонов.