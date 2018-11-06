Верховный суд РФ отменил решение Арбитражного суда Ростовской области и апелляций, тем самым удовлетворив кассационную жалобу компании «Транстелеком», добивающейся признания незаконным запроса областного управления Федеральной службы судебных приставов о предоставлении информации о звонках коллекторов физическому лицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел регионального арбитража.

«Транстелеком» просил признать незаконным запрос УФССП о звонках коллекторской организации физическому лицу, отменить ранее принятые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.

«Отменить решение суда первой инстанции, постановление (определение) суда апелляционной инстанции, постановление (определение) суда кассационной инстанции и принять новый судебный акт», — говорится в материалах дела. Рассмотрение состоялось в среду.

В материалах суда уточняется, что компания «Транстелеком» подала кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Ростовской области, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа по заявлению к и. о. заместителя руководителя УФССП по Ростовской области Максиму Тарасову «о признании незаконными действий об истребовании информации, при участии в качестве заинтересованного лица».

Как следует из материалов дела, для проверки жалобы физического лица на действия коллекторов Тарасов направил запрос в компанию «Транстелеком» для получения информации об абоненте, с номера которого физическому лицу поступали звонки. Компания отказала УФССП и обратилась в суд с требованием о признании незаконными действий заместителя руководителя управления. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования. Суды апелляционной инстанции и округа согласились с выводами суда первой инстанции.



Также в материалах суда сообщается, что «ограничение конституционного права на тайну связи допускается только на основании судебного акта и исключительно при осуществлении органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, своих функций», а ФССП не относится к числу таких органов. Ранее и. о. руководителя УФССП по Ростовской области — главного судебного пристава Евгений Казанов заявлял ТАСС, что «никаких нарушений в действиях сотрудника службы нет».