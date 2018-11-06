Некоторые банки Венесуэлы начали отображать остатки на счетах пользователей в национальной криптовалюте еl рetro. Таким образом, финучреждения страны выполняют распоряжения властей, интегрируя новое средство платежа в онлайн-банкинг.

Как сообщает ForkLog , ссылаясь на Bitcoin.com, речь идет, в частности, о венесуэльских банках Banesco и Mercantil, но вскоре примеру этих банков могут последовать BBVA Provincial и BFC.