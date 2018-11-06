В Санкт-Петербурге бывший брокер и бизнесмен Платон Магута был осужден за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения на пять лет лишения свободы. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Судом было установлено, что генеральный директор «УК Фонд Магута» разработал преступный план хищения крупных сумм денежных средств. Он ввел в заблуждение потерпевших относительно намерений инвестирования их денежных средств на собствен ные депозитные счета. Злоумышленник предлагал размещать сбережения потерпевших в различных активах: евро, американских долларах, британских фунтах, золоте, при этом обещав по окончании срока инвестирования возвратить сумму в полном объеме. Однако в реальности Магута не планировал исполнять эти обязательства.

«С одним из потерпевших он подписал договор доверительного управления активами. На основании этого летом 2014 года потерпевший передал генеральному директору наличные денежные средства в размере более 1,5 миллиона рублей. Однако Магута не поместил эти деньги на расчетный счет «УК Фонд Магута» и не направил их для целей инвестирования и дальнейшего получения дохода в пользу клиента, а распорядился ими по своему усмотрению. Аналогичным образом он похитил еще около 3,6 миллиона рублей у другого потерпевшего», — говорится в сообщении прокуратуры.

Исковые требования потерпевших удовлетворены судом в полном объеме.